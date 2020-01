En l’edició d’aquest dijous ens centrem en el rerefons polític de la venda de l’Artèxtil. Per què es va vendre per més si es podria haver aconseguit per menys? Resolem aquesta incògnita i d’altres. A banda, destaquem la història del Biel, a qui la seva família recapta fons per operar-lo d’una malaltia que pateix des de naixement. Tot això i molt més al Diari de Sabadell.

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’