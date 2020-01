Metrovacesa inverteix 14,8 milions a Can Gambús

Metrovacesa ha invertit 14,8 milions d’euros en una promoció d’obra nova a Sabadell. La promotora immobiliària ha iniciat les obres de construcció del complex Residencial Jardins de Can Gambús. Segons ha informat la companyia, està previst que el projecte estigui acabat l’últim trimestre del 2021.

La nova promoció compta amb 10.600 metres quadrats i estarà format per 60 habitatges plurifamiliars, distribuïts en set plantes i dos edificis. Els pisos seran de 2, 3 i 4 dormitoris i disposaran de garatge i traster. A més, hi haurà una piscina comunitària i zones verdes. El complex estarà situat entre els carrers d’Eslovènia, Regne Unit i la ronda de Jean Monnet, molt a prop del parc de Can Gambús. En aquest sentit, Metrovacesa valora “la bona ubicació amb el fàcil accés als principals serveis”, de la nova promoció, que també està situada a prop de l’autopista C-58.

El complex ha estat dissenyat per l’estudi d’arquitectura i interiorisme Mesura, amb seu a Barcelona. En aquest sentit, els habitatges de Can Gambús segueixen els requisits d’innovació, eficiència energètica i sostenibilitat i comptaran amb cobertes amb aïllament tèrmic i plaques solars per afavorir l’estalvi energètic.

41 habitatges més

Metrovacesa compta ja a Sabadell amb un projecte, anomenat Aire 9. Es tracta de 41 habitatges plurifamiliars d’1 2, 3 i 4 dormitoris també situats a la zona de Can Gambús. Amb aquestes dues promocions, la companyia immobiliària “aferma la seva presència en el municipi i reforça el seu objectiu de ser un dels impulsors de l’oferta de nou habitatge a Sabadell”.

De fet, Metrovacesa té actualment en desenvolupament prop de 1.141 habitatges d’obra nova distribuïts per diferents localitats del mercat català. La promotora immobiliària compta en l’actualitat amb 6 milions de metres quadrats edificables a Espanya, en els quals s’estan construint uns 37.000 habitatges. D’aquesta manera, segons l’empresa, el valor de mercat dels seus actius arriba als 2.690 milions d’euros amb data de juny del 2019. Metrovacesa compta amb una plantilla d’uns 200 empleats.