VÍDEO: Quim Torra convocarà eleccions al Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que convocarà eleccions al Parlament. La decisió l’ha pres després que dilluns es va fer efectiva la retirada de la seva condició de diputat, fet que va provocar una important trencadissa en el sí del govern.

El cap de l’Executiu, Quim Torra, compareix des del Palau de la Generalitat https://t.co/oo2U228tzM — Govern. Generalitat (@govern) January 29, 2020

“Aquesta legilsatura ja no té més recorregut polític, arriba al seu final”, ha assenyalat Torra. “Cap govern pot funcionar sense una unitat estratègica comuna i compartida ni amb lleialtat entre els socis, dilluns es va obrir de bat a bat la inhabilitació de la meva figura”, ha explicat en una compareixença.

Torra ha assegurat que “cal recuperar el rumb de l’unitat amb estratègies conjuntes”. De fet, la trencadissa de dilluns es va fer evident amb una imatge en seu parlamentària on els diputats de Junts per Catalunya aplaudien Torra, mentre els d’Esquerra Republicana de Catalunya romanien asseguts.

Amb tot, es preveu que el govern aprovi els comptes per aquest any aquesta mateixa tarda, i que no sigui fins la setmana que ve quan es faci pública la data de convocatòria electoral.