Nova opció per conèixer el futur de l’FP a Sabadell

Els dies 26 a 29 de febrer Fira Sabadell acollirà la quarta edició de la fira Formació i Treball. Apropa’t a l’FP, on s’aplegarà l’oferta en formació professional inicial, adaptada i ocupacional, amb un total de 119 cicles formatius i certificats de professionalitat.

Així, del 26 al 29 de febrer, al recinte de la Fira Sabadell, tindrà lloc aquesta important cita de l’àmbit educatiu i ocupacional, amb la voluntat de continuar creixent com a esdeveniment de referència en l’àmbit de l’FP, comptant amb els diversos agents de la formació i de l’orientació: administracions, centres educatius i de formació i agents socials i empresarials.

Apropa’t a l’FP inclourà xerrades per sectors professionals que agrupen més d’una vintena de famílies professionals i a l’entorn de 80 cicles formatius associats; tallers i conferències d’interès general i un espai d’exposició amb projectes i activitats interactives proposades pels centres de formació i les empreses representades per PIMEC –amb la presència dels centres tecnològics Eurecat i Leitat–, els gremis de flequers i d’instal·ladors CRM i les empreses que participen en la formació dual amb els centres educatius.

Així mateix aquesta edició es farà èmfasi en dos grans reptes: l’orientació al llarg de la vida per mitjà dels 6 punts d’orientació personalitzada municipals i l’espai expositiu TRANSITAR, orientar-se en un mon canviant; i la formació professional dual a l’empresa al voltant de la campanya 174 graus de futur, promoguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que com a novetat també tindrà un espai propi a la fira d’enguany.

La fira estarà oberta dimecres 26 i dijous 27 de 8.45 a 14 h, divendres 28 de 8.45 a 14.30 h i de 16 a 19.30 h, i dissabte 29 de 10.30 a 13.30 h.

Formant professionals

L’Ajuntament de Sabadell també exposarà la seva àmplia oferta formativa a l’espai Formant professionals, on es mostrarà un recull de la formació que ofereixen el Centre de Formació Cal Molins i el Vapor Llonch. En la majoria de les formacions que s’imparteixen en aquests centres es pot obtenir el certificat de professionalitat.

Pel que fa als Punts d’Orientació personalitzada, aniran a càrrec de professionals especialitzats en l’orientació educativa, provinents de l’Oficina Jove, Promoció Econòmica i la Diputació de Barcelona. Des de l’Oficina Jove es coordinarà aquest servei per gestionar les atencions directes, atendre les incidències i facilitar qualsevol material d’autoconsulta. Durant cada orientació hi haurà la possibilitat de programar un assessorament amb més profunditat a l’Oficina Jove. A més, el servei de Joventut oferirà informació sobre el programa de camps de treball a l’Àfrica i altres recursos de formació i treball a l’estranger.

També hi haurà un espai audiovisual perquè els assistents puguin descobrir les professions vinculades amb la indústria. En concret, es projectaran vídeos protagonitzats per a instagramers que han assumit el repte de passar un dia com a professionals d’ocupacions vinculades a la indústria.

Exposició TRANSITAR

Una de les novetats de la quarta edició serà la instal·lació de l’exposició TRANSITAR, cedida per la Diputació de Barcelona. Aquesta mostra, concebuda per l’artista Gaston Bachelard, és un muntatge que evoca el fet mateix de transitar per la vida a través d’il·lustracions que interpel·len, missatges textuals, testimonis reals, animacions…

L’obra evoca el procés d’orientació personal, les condicions de l’entorn de l’individu i les seves competències personals. L’exposició s’adreça especialment a orientadors, formadors i estudiants, tot i que estarà oberta al públic en general i es podrà visitar a l’edifici de Fira Sabadell, del 17 fins al 29 de febrer.