Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home a la Concòrdia

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home aquesta passada nit al carrer del Doctor Balcells, 4, del barri de la Concòrdia de Sabadell. La policia catalana ha informat en un comunicat difós aquest dijous al matí que va rebre l’avís cap a les 23.40 h que a la via pública hi havia una persona greument ferida per arma blanca.

Un cop al lloc, la policia i el metge forense van constatar la mort violenta de l’home, que tenia 36 anys i domicili en aquesta ciutat. Segons ha pogut saber el D.S., al lloc dels fets es va produir una discussió on hi havia dos homes i una dona. Un dels homes hauria atacat l’altre amb almenys una ganivetada.

Fonts veïnals han assegurat que aquest és un espai de pas de molta gent que va i ve, sobretot per la proximitat de l’estació de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de la plaça d’Espanya. Aquest fet fa que, de retruc, també hi hagi força presència policial al llarg del dia.

Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar el presumpte autor o autors dels fets.