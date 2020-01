Uns 300 sabadellencs a l’atur participaran en programes de treball i formació el 2020

Un total de 298 persones en situacio d’atur participaran enguany en els programes de formació i treball municipal. L’Ajuntament de Sabadell durà a terme aquests projecte gràcies als 4,7 milions d’euros de les subvencion que reben per part del Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Segons fonts municipals, la mitjana d’inserció en el mercat laboral dels participants en aquests programes és superior al 44%.

L’objectiu d’aquests programes és formar i contractar persones a l’atur que tenen dificultats especials a l’hora de trobar feina. Els contractes poden tenir una durada de fins a 12 mesos. Estan adreçats, per exemple, a persones de 45 i 55 anys sense cap prestació per desocupació o subsidi, beneficiaris de la renda garantida ciutadana. També hi ha projectes per a joves, que en molts casos representen la seva primera oportunitat laboral. D’altres, estan dissenyats per als veïns dels barris de la zona sud –com la Creu de Barberà, Espronceda, Can Roqueta, Campoamor – i de la zona del Ripoll –Can Puiggener, Torre-romeu, les Termes i Poblenou–.

Mitjançant la feina d’aquests participants es faran actuacions de millora de la via pública, habitatges socials, equipaments municipals i mobiliari. De fet, durant aquest any es faran feines de millora a l’Escola Torreguitart, es faran treball de neteja viària a la zona del Parc Central del Vallès, al parc de Can Gambús i tasques de jardineria al parc de Catalunya i Sant Pau de Riu-sec, entre altres zones.

Donar una segona oportunitat

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la tinenta d’alcaldessa, Montse González, van visitar dijous al matí els treballs de dos grups de beneficiaris en aquests programes al parc de Can Gambús. Farrés va destacar que aquests participants “vénen de sectors que ja no trobaran ocupació i que se’ls pot donar una segona oportunitat amb noves ocupacions”. Així mateix, l’alcaldessa va subratllar que aquests programes “tenen un retorn social”, ja que fan feines de jardineria, de neteja i de millora de l’espai públic.