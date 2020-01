Suspesa temporalment la comissó sobre Smatsa

La comissió municipal per abordar el contracte de la recollida de residus i la neteja viària a l’empresa Smatsa ha quedat temporalment suspesa. Aquest matí s’ha decidit suspendre la sessió que s’havia de fer aquest mateix divendres, un cop la Crida per Sabadell ha optat per elevar el cas a la Comissió Jurídica Assessora.

Aquesta és la decisió que s’ha votat amb tots els suports dels partits participants, amb l’excepció d’ERC i la Crida, que hi han votat en contra. “A la vista que hem conegut a través dels mitjans locals que la Crida volia portar unilateralment a la Comissió Jurídica Assessora el contracte amb l’empresa Smatsa, hem decidit proposar suspendre temporalment la comissió específica”, explica la portaveu de Junts per Sabadell i presidenta de la comissió, Lourdes Ciuró.

En aquest sentit, considera que la decisió d’elevar la qüestió a la Comissió Jurídica Assessora sense esperar els treballs resultants de la comissió local que tot just arrencava és “una deslleialtat a la mateixa comissió i als acords que es van prendre per unanimitat al ple municipal”.

“Considerem que aquesta comissió especifica ja no té la utilitat per la qual va ser creada, donat que l’actuació de la Crida ha fet un bypass a la mateixa comissió específica”, apunta Ciuró. Amb tot, esperen que la Crida decideixi si retira o no la qüestió de la Comissió Jurídica Assessora.

Per la seva banda, a través d’un comunicat la Crida considera que no es poden obviar les responsabilitats dels grups municipals, justificant, així, l’oportunitat d’haver fet aquest requeriment. “La seva presentació és perfectament compatible amb seguir treballant des de la transparència i obrint totes les vies possibles per tal de dirimir tots els aspectes i clarobscurs de la prestació, o precisament la manca de prestació- del contracte de recollida de residus i neteja viària en la seva totalitat”, apunten.