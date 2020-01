Seguiu l’actualitat de la ciutat a través del Telegram del Diari de Sabadell

El Diari de Sabadell amplia els canals saltant a Telegram. Des d’ara podeu seguir l’actualitat de la ciutat a través d’aquesta aplicació de missatgeria instantània, accessible tant per a telèfons mòbils i tauletes com per a ordinadors de taula i portàtils.

A través del nou canal de Telegram us podreu informar de les notícies més destacades del dia. Fins ara, el Diari ja és present a altres xarxes socials com Twitter, Facebook o Instagram.

Per seguir el Diari de Sabadell a Telegram podeu buscar el nom a través de l’aplicació, o accedir-hi directament a través d’aquest enllaç.