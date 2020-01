EN PORTADA: Héctor, l’ombra de l’oblit

El crim de l’Héctor, el noi assassinat al Centre de Sabadell de juny de 2019 està arxivat provisionalment: la investigació dels Mossos està estancada. Aquest és un dels temes destacats de l’edició de dissabte. Us portem una altra exclusiva sobre la polèmica compra de l’Artèxtil. L’administradora concursal de l’empresa propietària exposa al D.S. que va mantenir converses amb el departament d’Urbanisme per la situació del sòl de l’immoble per trobar un comprador, però que no va rebre cap oferta de l’Ajuntament.

A portada us destaquem també que l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) està investigant un presumpte ascens a dit de l’actual portaveu municipal de la Crida per Sabadell, Nani Valero, l’any 2016 com a tècnica del Negociat de Diversitat i Interculturalitat de l’Ajuntament de Sabadell.

A la secció de Diners parlem del Banc Sabadell. L’entitat financera guanya 768 milions d’euros el 2019 gràcies a la reducció de les provisions i dels actius immobiliaris problemàtics. Tot això i més, a l’edició de demà.