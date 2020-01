La fiscalia s’oposa al permís de 72 hores per a Cuixart per ‘prematur’ i per ‘manca de penediment’

La fiscalia s’ha oposat a la concessió d’un permís penitenciari de 72 hores per a Jordi Cuixart perquè el considera “prematur” i per “manca de penediment” del president d’Òmnium. El ministeri públic argumenta que atorgar permisos “excessivament anticipats” no compleixen amb l’efecte “d’intimidació al conjunt de la societat” i al propi condemnat per dissuadir-los de cometre “delictes greus, com és aquest cas”.

La fiscalia també remarca que Cuixart “no ha fet cap programa de tractament”. La junta de tractament de Lledoners va acordar el 24 de gener un permís de 72 hores per a Cuixart que haurà de ratificar el jutjat de vigilància penitència. Cuixart ja va gaudir d’un permís de 48 hores aprovat pel Servei de Classificació de la Generalitat.