L’Ajuntament vol regular les estufes de les terrasses

L’Ajuntamentde Sabadell estudia regular les estufes de les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat. El consistori, com Barcelona o la ciutat francesa de Rennes, contempla aquesta possibilitat per fer front al canvi climàtic i l’emissió de CO2.

L’oposició també té el tema entre les seves propostes i el ple municipal de dimarts, 4 de febrer, debatrà una moció de la Crida per Sabadell on proposa eliminar les estufes que funcionin amb energies no renovables abans de començar el 2021. Fan referència, per tant, a la majoria que es fan servir actualment i que funcionen amb gas butà, propà o electricitat. La portaveu de la Crida Anna Lara reclama actuacions immediates amb passes senzilles que serveixin d’exemple. “No estem en un moment en què poguem tenir dubtes sobre com hem d’evolucionar en temes d’emergència climàtica”, afirma Lara.

Des del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, el seu president, Jordi Roca, explica que hi ha converses amb el consistori per fer aquesta regulació. Segons el restaurador, des del govern local “volen regular-ho amb tota l’actitud, prudència i fer-ho bé amb les terrasses”. Roca creu que és important establir una regulació sobre les estufes perquè “ens ve d’herència, no està regulat”, tot i que s’ha de demanar permís per tenir-ne. Entre els establiments que tenen estufes, des del cafè Andana del Passeig, Toni Vázquez, explica que “si les estufes són perjudicials es treuen i punt”. A El Llit Bar, Marta Pancorbo coincideix en què “si contaminen em sembla bé que les regulin”.