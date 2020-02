Sortegem un pack familiar per l’espectacle ORBITAL de LaSala Miguel Hernández

View this post on Instagram

LaSala Miguel Hernández i el Diari de Sabadell sortegem un pack familiar (4 entrades) per a la pre-estrena de l’espectacle ORBITAL de la companyia Farrés Brothers. És un espectacle per a majors de 6 anys que es podrà veure en aquest espai de la Roureda diumenge 9 de febrer a les 18 h. Per a participar al sorteig ens heu de seguir a Instagram, @diaridesabadell, i comentar la imatge del sorteig, la mateixa que encapçala aquest article. Ens podeu explicar, per exemple, per què voleu les entrades o amb qui hi voleu anar. Farem el sorteig aleatòriament i anunciarem el guanyador divendres 6 de febrer i aquest podrà recollir les entrades a taquilla el mateix dia 9 de febrer. 📸 Cedida #Sabadell #LaSala #Orbital #Teatreinfantil #sorteig