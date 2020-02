Braulio López, el coratge que fa rodar els Merinals arreu de Catalunya

Mai no ha patinat, ni tan sols s’havia plantejat fer-ho. Tot això ho fa per la seva filla. Quan la va apuntar a bàsquet, la nena en va sortir plorant. Ella el que volia era “això”, va dir-li a Braulio López (Sabadell, 1970), mostrant un vídeo de patinatge artístic a Youtube. “Aleshores vaig tenir clar on l’havia de portar”. Després de fer diverses voltes, el 2016 ell i la petita van anar a parar al Club Patí Ciutat de Sabadell, una entitat que tot just estava naixent. I va acabar convertint-se en el president d’una escola que fa rodar 152 nenes i un nen –de línia federada i escolar– arreu de Catalunya. “Des del club intentem trencar amb els estigmes i animar els nens a apuntar-s’hi, però avui dia hi ha molta feina a fer”, considera.

López ja hi tenia experiència: havia treballat com a àrbitre de bàsquet i també havia presidit el Club de Bitlles Catalanes de Sant Llorenç de Savall. “Era un repte nou, però ja coneixia el funcionament d’un club”, diu. Ell és dels que creu en el poder terapèutic de qualsevol esport. Considera que és una disciplina vital que “ajuda els esportistes a desenvolupar-se personalment”. Però en el patinatge ha trobat alguna cosa més: “Saben que cauran a terra, però això no les atura”, explica. Si hagués de buscar una paraula per descriure les “seves” nenes, Braulio López els atorgaria el títol de “valentes”. I ho justifica: “Una nena de 8 anys davant de 600 ulls i de la crítica del jurat, ha de ser-ho”. Ell no sap si seria capaç de fer-ho.

En menys de quatre anys, el Club ha passat de tenir quatre alumnes a 153, el que implica un sobreesforç evident. A l’espera del reivindicat pavelló d’esports al barri, les patinadores han d’entrenar a patis d’escola de ciment i a l’aire lliure perquè tenen poques hores al pavelló de Sol i Padrís. Tot i les dificultats, a l’equip hi ha quatre campiones de diverses categories.

A la graderia, gaudint dels espectacles, es queda satisfet i orgullós quan sent: “Uf, les de blau són les bones, la meva filla ho tindrà difícil!”, referint-se al mallot. “Sí, som nosaltres i som dels Merinals”, afirma. El Braulio mai no ha patinat, però si tornés a néixer i les circumstàncies no l’haguessin obligat a estudiar de dia i treballar de nit per tirar endavant, decidiria ser valent.