Jacinto Méndez, el símbol humà d’un edifici de tota la vida del Centre

El sabadellenc Jacinto Méndez hi va entrar per una casualitat familiar fa 35 anys, ara ja en té 65 i des d’aleshores sempre ha treballat com a conserge de l’edifici del carrer de l’Advocat Cirera, 8, al Centre. No és un punt qualsevol: compta amb una trentena de despatxos i està ubicat al rovell de l’ou de l’activitat social, política i cultural de la ciutat, a tocar de la plaça de Sant Roc.

Això, combinat amb la feina, que el manté a peu de carrer, ha fet que el sabadellenc Jacinto Méndez sigui una persona reconeguda per molts veïns que s’han creuat amb ell en algun moment de la seva vida. “Sempre he tingut molt bona relació amb tothom, mai he tingut cap problema; al contrari, m’han ajudat quan he tingut moments difícils”, recorda des del taulell on saluda i atén tothom qui passa per davant. I sempre “ho faig amb molt de gust”, destaca.

Cada dia s’hi posa a les 7 h i fins al migdia, i la seva feina consisteix a supervisar que tot estigui a lloc, fer el manteniment necessari, recollir la premsa, i està autoritzat a rebre correu i missatgeria, etc. El telèfon, per exemple, ja no sona tant com anys enrere. Cadascú té el seu, però això no ha impedit que a l’edifici encara hi mantinguin diversos objectes històrics de record de les comunicacions d’abans: una petita oficina amb un telefax, un fax i una centraleta telefònica, ara ja en desús. I també s’encarrega, com diu ell, “de passar el matí: bon dia!, què tal?, com va la vida?”, tenint en compte les desenes de persones que veu cada dia des de fa tants anys. Quan té algun temps mort es dedica a les seves plantes, que cuida en un petit celobert de l’edifici.

Jacinto Méndez no té gaires estudis, com indica ell, i es va quedar amb els bàsics perquè des de petit a casa tocava treballar per poder tirar endavant.

Ara l’edifici va a mig gas –hi ha uns quants despatxos per llogar–. “Però quan hi vaig entrar hi havia cua”, recorda. Ell ho té clar: “Em vull jubilar aquí, estic molt content amb els que hi són i els que ja han marxat”. Per arribar a aquest moment queden dos o tres anys, però vol veure si després ho allarga una mica més. Què farà després? Encara hi ha de pensar des del seu domicili al barri del Poblenou de la Salut. Mentrestant, en aquest portal del carrer de l’Advocat Cirera seguirà sonant la ràdio, “per donar una mica d’ambient, que tan apagat això sembla una mica avorrit”.