Barnasants i Enderrock: intensa setmana de Cruells

El festival Barnasants obre diumenge la seva programació al sabadellenc Pol Cruells. I ho fan justament en el seu 25è aniversari. “És la primera vegada que em truquen d’aquest festival, així que em fa molta il·lusió”, se sincera Cruells. El Barnasants és una trobada de cançó d’autor, fet que ha fet dubtar el propi Cruells. “Faig cançó d’autor? Què vol dir aquesta categoria?”. Potser una etiqueta en la qual sí se sent còmode és el folk mediterrani, que és paradigmàtic en temes com Posidònia.

En tot cas, els espectadors de la sala Harlem podran treure la seva pròpia conclusió. La cita és diumenge a les 19 h, amb una actuació en format quartet, ja que estarà acompanyat dels col·laboradors habituals Ramon Aragay (bateria), Xavi Castanys (mandolina) i Albert Carbonell (guitarra). Presentarà el seu darrer disc, Fanzín, publicat al maig de 2019 pel segell Microscopi. També interpretarà el seu nou tema Junts tenim la força, adaptació al català del mític People have the power que Patti Smith publicava el 1988. “Era tot un missatge inconformista amb el que defensava la idea que la unitat del poble és l’eina més poderosa per a la transformació social”, enraona Cruells. A més, ha gravat un vídeo, publicat ahir, en que interpreta el tema amb quasi 150 membres dels Cors de l’Escola de Música de la Creu Alta.

Així mateix, el seu tema Posidònia ha estat seleccionat com a finalista dels premis Enderrock en la categoria a la millor cançó d’autor. La votació popular estarà activa fins aquest diumenge, moment en el que passaran a la gran final les tres cançons més votades. I ja al mes de maig, encetarà gira amb Els Amics de les Arts, formació amb qui col·labora com a baix i que publica disc nou.