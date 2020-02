Pas endavant per instal·lar l’Escola de Música i els Jutjats al solar de terra de l’Eix Macià

La Junta de Govern Local de Sabadell ha aprovat aquest dilluns i de forma inicial el Pla Especial Urbanístic que ha de permetre instal·lar l’Escola de Música i Conservatori a l’Eix Macià, així com preparar el possible trasllat dels Jutjats. Es tracta del terreny de terra que hi ha just davant del Corte Inglés i on s’hi sol instal·lar el circ quan ve a la ciutat.

El terreny compta amb 15.844,8 metres quadrats, i a partir d’ara s’hi estableixen com a usos dominants el d’oficines i serveis de caràcter públic, i l’associatiu, cultural, sanitari-assistencial, educatiu i esportiu. Així preveu poder-s’hi instal·lar un Auditori i un espai destinat a entitats de l’àmbit de la música, així com posar a disposició part del terreny perquè la Generalitat i aixequi un nou edifici per acollir els Jutjats.

Estem en converses amb Justícia, però encara estem parlant sobre els detalls d’ubicació definitiva, per temes d’espai no és cap problema per compaginar-lo amb l’Escola de Música i Conservatori”, ha explicat el portaveu del Govern, Pol Gibert. Referma, així, la postura del consistori com a emplaçament perquè el govern de la Generalitat avaluï la ideonïetat per ubicar-los en aquest nou espai.

“No és exloent el lloguer d’una planta a l’actual edifici, el ritme d’adjudicació de la Generalitat no és precisament ràpid, així es pot seguir treballant en tancar un nou espai”, ha assegurat Gibert.