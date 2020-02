Els Castellers de Sabadell, els Saballuts, comencen aquest dilluns els assajos per a la nova temporada i ho fan amb moltes ganes de fer pinya, tal com recullen en un vídeo que han fet expressament per animar la ciutadania a sumar-se al seu projecte. El clip s’anomena ‘K he de Fer?‘ i compta amb la participació de diferents membres de la colla.

La música és una versió de la cançó Tu Si Quieres, Tu No Quieres d’Omega El Fuerte.