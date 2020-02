El bar de L’Estruch estrena dijous un cicle de documentals de música

El bar de Ca l’Estruch arrenca aquest dijous, 6 de febrer, el nou cicle de cinema documental sobre el món del cinema. El primer passi és el de Champán para todos, de Lola Lapaz, datat a 2018. Coordinat pel sabadellenc Nando Caballero, la mostra continuarà cada primer dijous de mes amb produccions recents destinades als amants de la música que vulguin descobrir històries apassionants i properes de l’escena independent.

La pel·lícula d’aquesta setmana parla de la trajectòria artística de Sergio Algora (1969- 2008), que va fundar als 1990 el grup de pop alternatiu El Niño Gusano, amb el qual va aconseguir l’èxit en l’escena independent fins al 1999 (any en què la banda es va dissoldre). Després de publicar diversos discos amb altres formacions i llibres de poesia, teatre i narrativa breu, la mort el va sorprendre als 39 anys, mentre dormia, a causa d’una fallada cardíaca.

Un cicle sobre els mítics anys 1960 i el sound system de Barcelona

La segona sessió serà el dijous 5 de març amb Sonido mosca, de Nando Caballero (2019). Un documental situat als mítics anys 1960, que partint del barri barceloní del Poble Sec, explica la història dels amplificadors per a instruments Sinmarc i del grup de rock Los Salvajes. El documental també fa parades a moltes de les formacions més contundents i pioneres del rock barceloní de l’època i tracta el negoci musical que just acabava de començar.

El 2 d’abril es podrà veure Adrià Puntí, de Xavier Puig i Raimon Fransoy (2012). Es tracta d’un recorregut per l’inesgotable imaginari d’un dels creadors més importants del nostre país a través dels ulls del seu germà i alter ego Josep Puntí. Un viatge trepidant, construït amb retalls de vida, de paisatges, de música i de poesia, que esbossen la complexitat d’una personalitat única. A partir del període menys amable de la seva carrera, el documental ofereix algunes de les claus per entendre el desencaixament entre la indústria musical i un dels seus mites vivents.

La quarta sessió serà el 7 de maig amb El passat és un error, de Vicenç Ferreres (2018). Les germanes Anna i Laia Pantinat i Lula Thomas són Pentina’t Lula, les Riot Ladies de l’escena underground barcelonina. Catalitzen el trauma d’haver patit una educació musical absolutament anacrònica fent cançons curtes que sonen a garatge-punk amb lletres transgressores i iròniques a favor del feminisme i de la llibertat d’expressió. Des de l’autogestió i el cooperativisme volen construir la new wave catalana i poder riure’s de tot.

Finalment, el 4 de juny Joana Fornós presentarà The Bass of Women (2019). L’escena Sound System de Barcelona convoca milers de nois i noies a ritme de reggae i altres estils d’origen jamaicà. També es caracteritza per llançar missatges d’igualtat, respecte i solidaritat. El paper de la dona, però, continua relegat a un segon pla. Aquest informatiu documental planteja moltes preguntes com on són, elles? Quina és la seva aportació a l’escena? Una anàlisi en clau feminista de l’escena Sound System barcelonina. Selectores, sing-jays, productores, ballarines i promotores combaten la invisibilitat de la dona a la cultura musical d’arrel jamaicana.