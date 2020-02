El director d’orquestra Santiago Serrate, amb el Conservatori Superior de Música de Liceu

El proper dijous dia 13 de febrer tindrà lloc el concert de l’Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Música de Liceu, dirigida per Santiago Serrate i dins dels actes de l’any Beethoven 2020, que celebra el 250 aniversari del seu naixement. Serà a les 20 h a l’Auditori del Conservatori Superior de Música de Liceu de Barcelona i dins del cicle Liceu Jove.

El programa constarà d’obres del compositor de Bonn com ara el concert per a piano i orquestra nº 5 de l’Emperador; amb la participació de la pianista Alba Llorach (que va ser Premi Extraordinari del Conservatori Superior de Música de Liceu); així com la Simfonia nº 6 de la Pastoral.

L’Orquestra Simfònica del Centre Superior del Conservatori del Liceu és un conjunt que reuneix els alumnes de centre diverses vegades a l’any per treballar i aprofundir en el repertori orquestral de totes les èpoques. Gaudeix, ara mateix, d’una consolidada trajectòria que l’ha portat a sales emblemàtiques de Barcelona, ​​com són l’Auditori del Conservatori de Liceu, al Palau de la Música Catalana, l’Auditori de Barcelona i el Gran Teatre de Liceu. El Cicle Liceu Jove té com a objectiu que el públic aficionat a la bona música, pugui gaudir dels joves talents, alhora que els estudiants, consoliden la seva experiència en produccions professionals.

Santiago Serrate ha dirigit l’Orquestra en dues ocasions amb obres de Glinka, Rakhmàninov, Wagner, Schumann i l’estrena mundial de Traços Simfònics de David Esterri.