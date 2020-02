El ple aprova la millora de l’accessibilitat de Cifuentes

El ple municipal ha aprovat de forma unànime la moció presentada per Junts per Sabadell que demana la millora de l’accessibilitat del barri de Cifuentes. La regidora de Junts, Lourdes Ciuró, ha matisat que és una realitat que es troba “a tots els barris”, com la plaça Acàcies de Can Deu. És per això que el grup municipal proposa que l’Ajuntament identifiqui en un cens tots els espais d’intervenció prioritària de la resta de la ciutat. Ciuró ha puntualitzat que més enllà del manteniment que requereix l’espai públic “cal posar la diversitat i la inclusió social al centre de les intervencions urbanístiques amb una nova mirada per vetllar per la qualitat de vida de veïns i veïnes”.

La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els grups municipals amb representació al ple. Des del PSC, Mar Molina creu que cal pensar en l’urbanisme “de forma integral” i ha indicat que “Sabadell té espais urbans que no totes les persones poden utilitzar” i que, per tant, “discriminen la població depenent de la seva condició física i funcional”.

ERC s’hi suma a la moció però amb un incís: “no discriminar altres punts negres de Sabadell i democratitzar l’actuació”, ha demanat Santi Valls. També la Crida per Sabadell ha incidit en la necessitat de fer “una mirada global” d’aquesta problemàtica, però Maties Serracant ha recordat que és “una actuació costosa” i que hi ha d’altres mesures per la millora de l’accessibilitat i mobilitat. Ciuró, en resposta a la formació d’esquerres, ha assumit la dificultat i ha defensat que la seva formació “no marca calendari, sinó objectius”.

També Ciutadans ha considerat “oportuna” la moció i aposta per “fer habitables les ciutats i no segregar-les”, en paraules del regidor José Luis Fernández. Marta Morell (Podem), al seu torn, reivindica que “la manca d’accessibilitat pot limitar les llibertats individuals”.