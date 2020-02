Les empreses de Sabadell es preparen per al Brexit

Menys incertesa. El Regne Unit va sortir el passat 31 de gener de la Unió Europea (UE). Les empreses de la demarcació de Sabadell que tenen relacions comercials amb companyies angleses saben que la situació ha canviat. Però encara queden altres incerteses per esclarir: serà un Brexit sense cap acord amb la UE o s’arribarà a un tracte preferencial com el del Canadà, Suïssa o Noruega, entre altres mercats?

S’ha obert, doncs, un escenari fins a l’1 de gener del 2021 –si no hi ha una pròrroga del període transitori– per determinar en quines condicions es tindran relacions amb el Regne Unit. En aquest context, un total de 3.374 empreses catalanes, de les quals unes 2.200 venen de forma regular a aquest país, estaran pendents de l’evolució de les negociacions. Almenys una cinquantena de companyies de la demarcació de Sabadell han demanat assessorament a la Cambra de Comerç de Sabadell. “La seva preocupació és saber què passarà”, ha explicat la cap d’Assessoria Internacional de la Cambra, Laura Rodríguez, que ha constatat que fins a l’any que ve les empreses han de seguir venent, comprant o estant presents en el Regne Unit. “Els assessorem en tots els escenaris possibles”, ha afirmat Rodríguez. En definitiva, la diferència principal és que les operacions seran més o menys costoses. Si s’arriba a un tracte preferencial, el cost duaner pot ser inferior a altres mercats, però si no hi ha aquest acord, caldrà pagar l’aranzel com a qualsevol altre país que no tingui un tracte amb la UE. El consell és, doncs, “preparar-se en l’àmbit de la gestió i l’operativa perquè el que sí que sabem és que hi haurà tràmits duaners”, ha assegurat l’experta de la Cambra.

Assessorament

Tanmateix, les empreses que estan demanant més assessorament són les que actualment només treballen amb clients o proveïdors de la UE. En aquests casos, han de saber que a partir del pròxim any hi haurà més dedicació administrativa i de temps per fer els tràmits duaners. Les companyies que ja tenien relacions comercials amb països tercers l’únic que han de fer és situar el Regne Unit en aquest llistat. “Els negocis que funcionaven bé no han deixat de funcionar per això”, ha subratllat Rodríguez, que ha afegit que “el mercat anglès no serà tan interessant com fins ara, perquè si no tenim tràmits duaners és més senzill”. En tot cas, qui tingui negocis consolidats en aquest país no els deixarà perdre per culpa del Brexit.