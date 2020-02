Librerío de la plata rep dimecres la mexicana Dolores Reyes

Demà dimecres prossegueix el cicle de trobades amb escriptores d’Amèrica Llatina que impulsa Librerío de la plata entre febrer i març. Si el cap de setmana passat va ser el torn de Socorro Venegas, qui va presentar La memoria donde ardía, aquest dimecres a les 19 h és el torn de Dolores Reyes. L’escriptora argentina ve a Barcelona convidada per Festival Bcnegra. I la llibreria sabadellenca ha aprofitat per convidar-la a parlar a la ciutat, on presentarà també la seva darrera novel·la Cometierra.

La trobada tindrà lloc en el marc del club de lectura Voces y ecos del andar femenino, que porta endavant Alma Reza a la llibreria. I que per ser una ocasió especial, faran una sessió oberta a la qual podran assistir altres lectors.

Finalment, el 3 de març, serà el torn de la mexicana Brenda Navarro, qui presentarà Casas Vacías, que acaba de publicar editorial Sexto Piso. La novel·la ha merescut molt bones crítiques aquests darrers dies, entre elles un elogiós article de Carlos Navarro al suplement cultural Babelia. La inscripció és de 10€ (inclou pica-pica mexicà).

“No és el quadre de Picasso, ni la pel·lícula de Robert Altman. Són tres poderoses, tremendes dones que arriben des de l’Argentina i Mèxic per a trobar-se i conversar amb la comunitat del Librerío”, explica Cecília Picún, llibretera de Librerío de la plata. “Són tres clubs de lectura diferents, tres experiències intenses i enriquidores”, afegeix Picún.