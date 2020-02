Els Saballuts, protagonistes d’una xerrada a l’Escola Oficial d’Idiomes

Aquest dimecres 5 de febrer, en motiu del 25è aniversari dels Castellers de Sabadell – Saballuts-, la cap de colla de l’entitat, Bea Jiménez, i la membre del grup de gralles Victòria Calvet,oferiran una xerrada sobre la colla castellera a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell.

L’acte consistirà en fer un recorregut per tota la història dels Saballuts, des del seu inici l’any 1994 fins a l’actualitat. Jiménez i Calvet hi explicaran els valors que es fomenten i es promouen en una colla castellera, els factors i aspectes que tenen un paper important pel que fa als assajos i les actuacions, així com els grups jeràrquics que en formen part i organitzen l’entitat i el rol o rols que hi duu a terme cada membre que hi participa.

A més a més, també es detallaran alguns aspectes i curiositats sobre el món casteller.

La xerrada tindrà lloc el dimecres 5 de febrer a les 17 h a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell (c/ Brujas, 165), amb entrada lliure.

Assajos des del 17 de gener

La colla, que encara els 26 anys en aquest 2020, va tornar a obrir el local del carrer dels Emprius el passat 17 de gener per a començar el nou tram de temporada amb els assajos dels divendres. Ahir també van reprendre els assajos d’aprenentatge que realitzen cada dilluns, i en unes setmanes afegiran els dimecres al seu calendari.