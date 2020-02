Protagonisme de Sabadell amb conferències i activitats durant la Mobile Week

Sabadell se sumarà aquest any a la quarta edició de la Mobile Week, que enguany portarà el debat sobre la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i la mobilitat a 16 ciutats catalanes entre el 6 de febrer i l’1 de març. La setmana de reflexió continua estenent-se per Catalunya després que l’any passat s’arribés per primera vegada a llocs com Girona, Lleida, Reus, Igualada o la Ribera d’Ebre.

Aquest any s’han afegit a la programació Begues, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Vilanova, Olot, Mollerussa i ciutats de l’Alt Pirineu. En total, els organitzadors preveuen que unes 18.000 persones participin de les prop de 300 activitats programades. Arreu del territori, la Mobile Week Catalunya comptarà amb activitats i conferències.

A Sabadell, tot i que encara no s’ha tancat, el programa està organitzat per l’Ajuntament, l’ESDi, el Parc Taulí i la Cambra de Comerç de Sabadell. La setmana que ve s’anunciarà quines conferències i activitats se celebraran durant aquesta Mobile Week 2020 a la ciutat. Referent al Vallès L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha indicat que “era molt important formar part del Mobile i ho hem fet sent referent al Vallès”.

En aquest sentit, l’alcaldessa ha subratllat que “és una oportunitat per a la nostra ciutat estar en l’òrbita de la Mobile i donar visibilitat a Sabadell en l’àmbit tecnològic”. Per això, s’organitzaran activitats que apropin la tecnologia a la ciutadania. “Parlarem de tecnologia en majúscules, però sobretot de tecnologia a escala humana”, ha precisat.

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha explicat que l’entitat presentarà una ponència sobre els nous tractaments avançats de les dades que generen coneixement i proporcionen eines molt útils per a la presa de decisions. “Estem molt satisfets que el Mobile World Capital hagi triat la ciutat de Sabadell com a representant vallesana d’aquest esdeveniment”, ha destacat Alberich, que ha afegit que Sabadell té potencialitat per oferir unes jornades “molt interessants i que alhora generaran networking entre la ciutadania, les empreses i les entitats”.