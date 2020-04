Durant els dies que es prolongui l’excepcionalitat que estem vivint, amb el país confinat i un grau d’incertesa i confusió extraordinaris, la redacció del Diari de Sabadell ha decidit posar-se a disposició de la ciutat i donar accés gratuït al PDF de les edicions en paper del diari, mentre duri el confinament, a tots aquells subscriptors, lectors i sabadellencs en general que estiguin confinats a casa i es registrin al servei que s’ha habilitat especialment.

Ho ha anunciat l’editor, Marc Basté, en una carta dirigida a la comunitat de subscriptors i lectors: “Estem convençuts que el periodisme és un servei públic i som conscients de la importància que té que la ciutadania pugui accedir a informació local veraç, contrastada i professional, molt especialment durant aquesta situació extraordinària que vivim”.

Totes aquelles persones interessades poden donar-se d’alta al registre per rebre el PDF clicant aquí. Un cop omplin el formulari, la pàgina els conduirà a l’última edició del Diari, que podran llegir i fins i tot descarregar-se.

La decisió s’emmarca en la crisi sanitària que pateix l’Estat, que s’ha vist obligat a prendre mesures d’emergència. “Creiem que els periodistes i els mitjans tenim una responsabilitat directa davant les informacions falses i interessades que es propaguen gràcies a les xarxes i a mitjans poc professionals, i en temps de crisi la ciutadania té dret a accedir a la informació sense traves”, expressa Basté.

L’equip del Diari, que està plenament operatiu treballant des de casa, continuarà traslladant als sabadellencs i vallesans tota l’actualitat minut a minut, de la mateixa manera que ho ha fet sempre, a través de la web i de les edicions en paper, que no es preveu que es vegin afectades. Els subscriptors continuaran rebent el Diari en paper a casa.

Publicitat gratuïta per a necessitats especials

Com a reacció a les dificultats econòmiques que el confinament i les ordres de tancament estan provocant a petits negocis i professionals locals i als seus clients, el Diari també posa a la seva disposició la plataforma de comunicació del grup. Així, tal com explica Basté a la carta dirigida a la comunitat de lectors i subscriptors, “mentre duri el confinament el Diari oferirà publicitat gratuïta al paper i a la web per ajudar tots els negocis i professionals de Sabadell que necessitin comunicar als seus clients i usuaris canvis en els seus serveis, o mesures extraordinàries que hagin hagut de prendre a conseqüència de la situació”.

Per últim, i seguint la mateixa lògica, el Diari habilitarà una secció especial de classificats gratuïts per a aquelles persones que es puguin veure afectades laboralment i busquin feina, per una banda, i per a persones que necessitin rebre serveis.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb el Diari a través del correu electrònic: publicitat@diaridesabadell.com.

