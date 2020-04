16 morts i 43 positius per coronavirus a la residència Assís de Sant Quirze

L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, ha demanat formalment al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actuï de manera urgent a la Residència Assís. El centre de gent gran del municipi està patint una situació greu a causa de l’alt grau de propagació del coronavirus entre els 108 residents, 16 dels quals han mort i 43 han donat positiu. Per altra banda, el centre està patint les baixes del seu personal dedicat a l’atenció, amb 15 gerontòlogues de baixa laboral i només una infermera en actiu.

Una de les principals demandes de l’Ajuntament per evitar que proliferi la infecció, és que es valori el trasllat de les persones que han donat negatiu al test del virus a hotels salut o d’altres instal·lacions que puguin garantir un millor aïllament, i que es pugui dotar del personal necessari per atendre els malalts.

Oliveras ha expressat: “Estem destinant i destinarem tots els recursos materials i econòmics que calguin per pal·liar la situació que estan patint les persones residents i les seves famílies. Però és necessària l’actuació immediata de la Generalitat de Catalunya per tal que assumeixi el control del centre i hi destini els efectius necessaris per frenar aquesta greu situació”.

La xifra oficial de contagiats a Sant Quirze és de 133. Hi ha una vintena de morts, part dels quals estan concentrats a la Residència Assís.

Recursos i personal per a la residència Assís

Des que es va decretar l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha estat en permanent contacte amb les direccions de les tres residències de gent gran del municipi. En especial amb Assís, la més afectada en aquesta crisi sanitària. L’Ajuntament, en coordinació amb el CAP Sant Quirze, ha realitzat diversos lliuraments de material d’higiene i protecció per al personal de la residència i de recursos mèdics per als i les residents i ha coordinat les neteges i desinfeccions periòdiques del centre. De la mateixa manera, ha mobilitzat el servei d’ocupació municipal per a la recerca de personal especialista en infermeria i gerontologia per a la incorporació immediata a la plantilla de la residència.

