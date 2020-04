La Faràndula, el Principal, l’Estruch i LaSala donen per acabada la temporada

Publicitat

L’Ajuntament de Sabadell ha donat per acabada aquest dilluns la temporada cultural hivern-primavera de La Faràndula, el Principal, l’Estruch i LaSala. El consistori argumenta que la decisió s’ha pres per “la situació d’incertesa que es viu actualment i la impossibilitat d’una concreció per donar una data d’obertura dels teatres municipals”.

Amb aquesta premissa, la regidoria de Cultura treballa ara per reprogramar la majoria d’espectacles i situar-los en la graella de la temporada 2020 – 2021. L’objectiu del govern local és que l’afectació pel sector sigui la menor possible.

D’altra banda, l’Ajuntament també està treballant per organitzar el retorn de diners de les entrades adquirides pels compradors. Tan aviat com sigui possible, el consistori es compromet a informar de com es farà aquest procediment.

Publicitat