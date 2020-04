Sanitat homologa el Leitat 1, el respirador 3D amb segell del Taulí

El Ministeri de Sanitat ja ha homologat el respirador Leitat 1, imprès en 3D amb la participació del Parc Taulí. Avui mateix es farà un assaig clínic a la corporació sanitària sabadellenca amb dos pacients.

Aquesta aprovació era imprescindible per fer el pas que toca ara, provar-lo clínicament, abans de validar-lo definitivament i començar-ne la producció. Un cop ja ha arribat l’homologació, el Taulí serà el primer hospital que el provarà amb persones, per comprovar i ajustar els darrers paràmetres. Si tot funciona com està previst, després el provaran altres hospitals catalans.

La corporació sanitària local s’ha encarregat de la direcció mèdica del projecte, amb el director d’Innovació del Parc Taulí, el doctor Lluís Blanch, al capdavant d’un equip format també pel doctor Ferran Fillat, del Laboratori 3D, el pneumòleg Manel Lujan, i Candelaria de Haro, del grup de crítics.

Ampliarem la informació en els propers minuts

