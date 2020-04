El Taulí rep més de 100 respiradors entre dues donacions

Publicitat

[Albert Segura i Aleix Pujadas]

El Taulí ha rebut més d’un centenar de respiradors en les darreres hores gràcies a dues donacions diferents segons han confirmat fonts oficials de la corporació.

D’una banda, el BBVA n’ha donat més de 100 que serviran per pacients de planta que necessiten un sistema de respiració assistida.

A la corporació local també hi han arribat quatre respiradors per l’UCI gràcies a la gestió del col·lectiu Respiradors.cat amb el suport d’eomadrid.org, un grup d’emprenedors i inversors que estan comprant respiradors homologats de segona mà per distribuir entre els hospitals catalans.

El model que han donat al Taulí és un Siemens Servo Ventilator 900c. Respiradors.cat ja ha recollit 39.000€ en donacions i acaba de posar en marxa una nova campanya de micromecenatge per recaptar 100.000€ i seguir comprant aquests aparells imprescindibles. Segons ha informat el col·lectiu a través de Twitter, els quatre aparells van sortir aquest dilluns al migdia de Luxemburg.

Fa 20 minuts han sortit des de Luxemburg 4 nous respiradors per la UCI de l’hospital @parctauli. Moltes gràcies per la vostres donacions, esperem poder fer moltes més entregues com aquestes. Ajuda’ns a aconseguir-ho i col·labora a través de la web. 💪🏻#coronavirus #covid pic.twitter.com/s2kqDMtoDB — respiradorscat (@respiradorscat) April 6, 2020

