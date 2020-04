El president i l’alta direcció del Banc Sabadell renuncien a cobrar la retribució variable del 2020

Publicitat

El president, el conseller delegat, els consellers executius i la direcció del Banc Sabadell han renunciat al cobrament de la retribució variable de l’any 2020. Aquesta mesura serà comunicada al Consell d’Administració extraordinari que se celebrarà demà dia 8 d’abril. També han renunciat al cobrament de la retribució variable els membres del Comitè de Direcció de la filial britànica TSB.

El president de l’entitat financera sabadellenca, Josep Oliu, ha assenyalat que “és un acte de responsabilitat en un moment en el qual tots hem d’actuar amb el màxim compromís i solidaritat. Amb aquesta decisió volem sumar-nos a l’esforç que en aquest moment està fent tota la societat i, en particular, tots els empleats del banc que cada dia fan possible la continuïtat d’una tasca essencial com l’atenció i l’acompanyament als clients”.

El Banc Sabadell ha dut a terme en les últimes setmanes una sèrie de mesures per acompanyar els seus clients donades les circumstàncies excepcionals que viu el nostre país i les conseqüències que poden derivar-se de la Covid-19. En aquest sentit, ha instaurat el pagament setmanal a proveïdors, ha avançat el pagament del subsidi de desocupació i les pensions, ha ajornat el pagament de tres mesos del lloguer social a aquelles famílies especialment vulnerables l’habitatge de les quals formi part del Fons Social d’Habitatge, la moratòria de fins a 12 mesos en el capital de les hipoteques, així com les diferents solucions de finançament per a famílies i empreses a través del seu Pla d’Acompanyament amb especial focus en les línies ICO.

Publicitat