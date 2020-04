Les farmàcies s’adapten en temps rècord a l’estat d’alarma

Publicitat

“Són riscos propis de la professió”. Aquesta declaració del passat 23 de març, de Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, en relació amb la qüestió sobre si l’administració s’encarregaria de subministrar material per als professionals, va desencadenar una allau de crítiques sobre aquesta i altres afirmacions per part de farmacèutics d’arreu del territori.

La tasca d’aquest col·lectiu sanitari ha adquirit més transcendència que mai arran de la Covid-19. Un maleït virus que, entre altres mesures, ha obligat a una reorganització interna per assegurar els clients: “Ens hem dividit en dos grups i uns treballen un dia i els altres l’altre, sense cap mena de contacte entre nosaltres. A això hi hem d’afegir que el servei és a través del dispensari del torn de nit amb l’objectiu d’extremar totes les mesures”, explica Rosa Jordana. Per la seva part, Pep Baqués, com altres farmacèutics, ha optat per col·locar unes mampares de metacrilat i servir a dins de la mateixa farmàcia de l’avinguda Onze de Setembre, a més de seguir les directrius emeses per les autoritats sanitàries. “Hem extremat les mesures i una d’elles ha estat col·locar mampares de metacrilat per protegir-nos entre treballadors i clients”, assegura el sabadellenc.

Més enllà d’aquest petit trasbals logístic i operatiu resolt en un temps rècord per tots els farmacèutics, s’hi ha d’afegir el hàndicap de la falta de material, tant de mascaretes com de gels hidroalcohòlics. Sens dubte, els productes més demandats el darrer mes més enllà dels medicaments essencials per a cada client. Sobre aquest aspecte, Meritxell Blanchart, farmacèutica i coordinadora de les Farmàcies dels Vallès Occidental Est, explica que “en general ens arriben molt poques mascaretes. Les hem de prioritzar per als malalts que ho necessiten, com per exemple, gent amb tractament de quimioteràpia o immunodeprimida. Hem d’anar racionalitzant”. En la mateixa línia, Rosa Jordana afegeix que “nosaltres vam fer gels hidroalcohòlics a base de formulació magistral i ens vam trobar que ens faltaven envasos. Hem intentat tapar forats com podem prioritzant aquells més necessitats”.

Una de les mesures preses per part de les autoritats, per descongestionar els centres d’atenció primària, és dotar les farmàcies de l’opció de facilitar a les persones renovacions de tractaments farmacològics a través de la recepta electrònica per evitar desplaçaments prescindibles als ambulatoris. “Estem solucionant molts problemes per evitar que es col·lapsin. Jo m’he apuntat a través del Col·legi per oferir un servei, sense cap guany, als hospitals per a aquells clients, per exemple, amb tractaments oncològics, perquè no s’hagin de desplaçar fins a l’hospital”, comentava Maria Dolors Morales, de la Farmàcia Morales de la Rambla.

“Som qui parem els cops”

Meritxell Blanchart es va mostrar especialment crítica amb les declaracions de Simón, un sentiment unànime entre els companys de professió consultats, en afirmar que “som sanitaris com molts altres i moltes vegades som qui parem els cops. Cap bomber aniria a apagar un incendi sense la indumentària adequada”, exclama amb ironia. En la mateixa línia, Blanchart ressalta la “pressió” viscuda la setmana del 16 al 22 de març. “No deixem de ser sanitaris que estem a peu de carrer, que hem de fer front a les pors dels nostres clients amb una petita diferència: ara s’hi ha d’afegir més estrès i tensió. Afortunadament, el factor novetat ha passat a un segon pla i la gent ha pres consciència que el millor és quedar-se a casa”, sentencia.

