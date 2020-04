“No penso posar un braçalet blau al meu fill perquè no ens escridassin des del balcó”

Les persones amb trastorns de l’espectre autista són una de les excepcions al confinament obligatori. I és que les seves necessitats són especials, com expliquen les famílies i diverses associacions. Ara bé, en un gir inesperat, la notícia ha estat l’aparició de “policies de balcó”, que recriminen persones que caminen pel carrer sense conèixer les circumstàncies. O directament escridassen. No és un fet aïllat: s’ha produït a tot l’Estat. Parlem amb Estefania Abasolo, mare del Roc (que viu amb TEA), de tot plegat.

Heu patit alguna escridassada des dels balcons, per caminar pel carrer? Nosaltres no hem patit insults personalment, però tinc amigues que sí que han estat increpades des d’alguna finestra. Allò típic. Bé, no hauria de ser allò típic! Però ha passat a alguns llocs de Sabadell, per anar pel carrer.

D’aquí va néixer la iniciativa del braçalet blau. El feu servir? No ho faré. No el vestiré de blau ni li posaré el braçalet al meu fill, perquè em sembla estigmatitzar-lo. Ara bé, entenc que algú ho faci. Perquè hi ha nens de prou edat que si viuen una situació així, se n’adonen. I això no pot ser.

Poder sortir al carrer ha estat una escletxa d’oxigen? Doncs mira, tampoc et pensis: no és ni un luxe, ni un privilegi. Quan som al carrer, li he de dir constantment que no toqui això, o que no entri al parc… O sigui, que resoldre una crisi et pot portar a una altra.