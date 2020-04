Ban municipal: el Ratolinet Pérez i la Fada de les Dents, lliures de circular per Sabadell durant el confinament

Publicitat

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha emès un ban municipal en què dona total llibertat de moviments al Ratolinet Pérez i la Fada de les Dents per dur regals als menuts a qui els caigui alguna dent durant el confinament. En el text, l’alcaldessa felicita els menuts pel “bon comportament” que estan tenint en quedar-se a casa en aquests dies tan complicats i ajudar a lluitar, així, contra la Covid-19.

En el ban s’estableix l’agraïment per seguir també les pautes d’higiene per evitar el contagi, com ara rentar-se les mans i fer tasques de la llar, així com els deures de l’escola. En el text també s’aconsella “que aprofitin aquests dies per jugar amb els seus germans i germanes, si en tenen, i amb els seus pares, i que no s’oblidin de parlar amb les seves àvies i avis, que segur que enyoren menjar-los a petons, i que aprofitin la tecnologia i facin videotrucades amb ells, perquè diuen que una imatge val més que mil paraules…”.

I davant la possibilitat que a algun nen li caigui alguna dent, autoritza la visita del Ratolinet Pérez i la Fada de les Dents a les cases de Sabadell perquè pugui seguir repartint regals a tots els que els caigui alguna dent durant aquests dies”. Afegeix, però, que aquestes visites s’hauran de fer de nit, utilitzant guants i mascaretes i rentant-se les mans freqüentment.

Podeu llegir la carta sencera a continuació.

