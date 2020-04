De la biblioteca a la Pista Coberta: l’Ajuntament equipa l’hospital de campanya

Publicitat

La instal·lació de l’hospital de campanya a la Pista Coberta d’Atletisme encara la recta final amb l’arribada del mobiliari i equipament per al descans dels professionals que atendran els pacients. En les darreres hores, l’Ajuntament ha habilitat la planta del soterrani amb aquesta finalitat i a l’exterior de la pista el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendrà els familiars dels pacients ingressats.

El material que ha traslladat el consistori surt d’equipaments tancats per l’estat d’alarma, com les butaques de les biblioteques. La intenció és crear un espai agradable per menjar i descansar durant el transcurs de la jornada. El consistori apunta en un comunicat que també ha rebut donacions de diverses empreses.

L’Ajuntament també ha cedit una compactadora de residus a l’hospital de campanya, procedent del Punt Blau 3 (Can Rull). La cessió s’ha fet de forma indefinida mentre sigui necessària si a partir d’algun moment s’ha d’utilitzar. Està previst que l’hospital estigui a punt aquest divendres, 10 d’abril. Només s’obrirà, però, si és necessari per descongestionar els pacients hospitalitzats al Taulí.

Al llarg dels darrers dies s’han anat completant diferents passos per enllestir l’Hospital Temporal Vallès Salut. Durant el cap de setmana es van instal·lar els llits i en els últims dies s’han fet les instal·lacions bàsiques com l’oxigen. També Endesa ha reforçat el centre de transformació de la Pista Coberta d’Atletisme per garantir el servei al nou equipament hospitalari.

