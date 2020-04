Endesa reforça el centre de transformació de la Pista Coberta per garantir el servei a l’hospital de campanya

Publicitat

La companyia energètica Endesa està treballant aquest dimarts per reforçar el centre de transformació que dona servei a la Pista Coberta d’Atletisme. Es tracta d’una mesura que s’engloba en el Pla de Contingència per a centres sanitaris de Catalunya, i que té incidència, entre altres, en aquells espais que s’han habilitat com a hospitals de campanya.

Concretament, a Sabadell s’ha fet un reforç i millora tecnològica del centre de transformació ubicat al número 3 del carrer de Sao Paulo, que és el que alimenta la pista. Concretament s’hi han fet dues reformes especifiques, amb una inversió total aproximada de 30.000 euros.

La primera reforma ha estat en matèria de telecomandament. S’hi han instal·lat uns equips d’actuació remota i un sistema de comunicacions que permet accionar a distància els dispositius de maniobra des del centre de control que la companyia té a Barcelona.

Aquesta caracteritza, segons detallen fonts d’Endesa al D.S., evita la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidència, ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs. Així, s’estalvia temps en la localització d’avaries i s’agilitza de manera considerable la resolució i el temps d’interrupció del subministrament elèctric.

La segona reforma ha estat la substitució de cabines elèctriques tradicionals per unes de noves dotades amb un gas de característiques especialment aïllants, i que les fan més segures. A més, a diferència de les anteriors, gairebé no requereixen manteniment, la qual cosa les fa més resilients.

Aquesta actuació, que es farà en dues fases, s’ha notificat a l’Ajuntament de Sabadell, dins del pla de col·laboració amb l’Administració pública per aportar el granet de sorra per lluita contra la covid-19.

