Pròrroga automàtica dels carnets de famílies nombroses i monoparentals

El govern català ha decidit prorrogar automàticament els carnets de famílies nombroses i monoparentals, segons ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. Així, els títols que caduquin abans del 31 de maig seran renovats automàticament per un any, mentre els que ho facin entre l’1 de juny i el 31 d’octubre ho faran per sis mesos.

Del total de títols de famílies nombroses, més de 35.000 havien de ser renovats en aquest període, mentre que en el cas de les monoparentals, ho havien de fer gairebé 20.000.

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) ja havia demanat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es prorroguessin automàticament un any els títols de família nombrosa que hagin caducat i s’hagin de renovar durant la vigència de l’estat d’alarma.

