Dibuixants i llibreters, aliança contra el virus (econòmic)

Aquesta primavera editorial està fortament afectada per la crisi sanitària. De fet, la publicació del nou còmic del sabadellenc Ricard Efa (Django Main de feu, la singular història del guitarrista i jazzista gitano Django Reinhardt) ha quedat posposat fins que s’aixequi el confinament a les cases. De fet, tot i que l’enviessin a impremta, no trobarien llibreries on vendre’l, ja que romanen tancades des del decret d’Estat d’Alarma a l’estat.

És el cas dels dos comerços especialitzats en còmic per excel·lència de la ciutat: Sabadell Còmics i El rincón del friki. No sabem encara quin impacte tindrà aquestes setmanes de tancament obligatori i la suspensió de la diada de Sant Jordi en la seva economia, però tot apunta que en tindrà. I és que són dies de vendes importants, en els que es quadra la facturació de l’any. Potser per això, algunes llibreries, editorials i sector de la cultura en general han començat la campanya Jo espero al meu llibreter (#YoEsperoAMiLibrero) instant a no fer comandes on line a plataformes com Amazon. La idea és fer ara les compres a les llibreries de barri i rebre els encàrrecs una vegada s’acabi la reclusió. Rafel Sabater, de Sabadell Còmics, l’ha difós a xarxes socials.

I el sector del còmic ha respost. Abel Carrasco, qui a finals de 2019 va publicar Penélope, ha fet una il·lustració ad hoc per agrair la tasca del propi Sabater i d’Enrique Ramos, d’El rincón del friki. També ho ha fet Joan Mundet, dibuixant de Castellar del Vallès, qui va visitar enguany Festival del Còmic d’Angulema, a Bordeus, on va signar exemplars del seu treball Capablanca, que ja fa uns anys que està al mercat.

Il·lustració de Joan Mundet per a la campanya #YoEsperoAMiLibrero de suport a les llibreries: pic.twitter.com/79ftjZMi2v — Sabadell Còmics (@SabadellComics) April 8, 2020

Així mateix, el còmic a Sabadell ha viscut una molt bona notícia aquest abril, ja que Jonatan Cantero ha aconseguit els diners necessaris per publicar el segon volum de la saga Korokke, en aquest cas Korokke y el espíritu bajo la montaña. Cantero plantejava un crowdfunding de 35.000 eurpos, un finançament realment elevat. I no només ha estat capaç d’aconseguir-ho, sinó que l’ha superat en 3.000 euros extra. Ja pel seu primer treball de Korokke, també amb l’editorial Spaceman Project, va obrir un crowdfunding d’11.000 euros, que igualment va superar amb escreix. Cantero és cocreador de Korokke juntament amb el guionista Josep Busquet.

Conseguido! Gracias a todos. Ahora a trabajar duro para estar a la altura de vuestro apoyo 💪 pic.twitter.com/LDrxvwETu0 — Jonatan Cantero (@JonatanCantero) April 2, 2020

Aquesta primavera també s’esperava la publicació La Masia, la escuela de los sueños, obra de Cesc Dalmases sobre el F.C. Barcelona, malgrat que el confinament també l’ha ajornat. Està basada en la Masia del Barça i forma part d’una col·lecció sobre clubs de futbol que ha llençat Éditions Dupuis.

