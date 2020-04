Carn i Divendres Sant: per què no se’n pot menjar?

Publicitat

La tradició mana en la nostra societat, i si hi ha una que caracteritza el Divendres Sant és la “prohibició” de menjar carn. Per d’on ve aquesta directriu, que per l’Església és d’obligat compliment i que per part de la població s’ha convertit en una costum?

La tradició diu que en aquesta jornada s’ha de fer abstinència de productes fets amb carn, per seguir unes regles gastronòmiques estrictes pel que fa als ingredients i a les quantitats, amb peixos acompanyats de tota mena de verdures o llegums. A més, els dolços passen a ser els ingredients protagonistes de gairebé tots els àpats, i que ajuden a evitar la temptació del consum de carn.

Per explicar la tradició, però, s’apunta que la carn representa el cos de Crist crucificat. No obstant, altres versions assenyalen que es basa en evitar qualsevol vessament de sang de cap animal coincidint amb la jornada en què es recorda la mort de Jesús.

En tot cas, moltes llars que no són creients practicants segueixen amb aquesta tradició, i opten per atres plats com sípia amb patates o truites de patates, entre d’altres.

