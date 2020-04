La pandèmia al còmic: “mai ens han faltat idees distòpiques”

Tot i que per a la gent de la cultura, treballar a casa no és cap sorpresa. Fa més de 20 anys que treballo des de casa. Però l’angoixa és la mateixa, eh? Que el virus vagi pel món influeix en la feina, en la capacitat de concentració que tenim. I per descomptat, la criança. Intentar que els nens i nenes no estiguin 24 hores davant la pantalla, jugar amb ells i fer coses creatives requereix molt de temps.

Què estàs creant, aquests dies de reclusió? Intento fer les coses més llamineres. O sigui, la part més creativa, no pas la mecànica. De totes maneres, tampoc podria dibuixar gaire, ja que se m’està acabant el material i les botigues estan tancades. Ah! I em nego a comprar on-line, posant en risc la salut d’un rider. Així que es fa difícil fer una vida laboral normal.

Aquesta pandèmia ens ofereix idees sucoses per a llibres futurs? Mai ens han faltat idees postapocalíptiques ni distòpiques. Sobretot per a la nostra generació, que vam néixer amb el perill nuclear, amb Mad Max… I que Catalunya té El mecanoscrit del segon origen com a icona. Ara bé, el que sí que crec que arribarà és un tsunami de llibres vivencials sobre el confinament: d’autors mediàtics i escrits per negres literaris. Perquè molts llibres que havien de sortir ara per Sant Jordi hauran quedat obsolets. No es podran publicar, perquè l’actualitat marcarà parlar del que ha passat aquests dies.