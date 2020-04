Testimonis per tornar a la crua realitat

Publicitat

Cada cop es veu l’horitzó del desconfinament més a prop. Qualsevol dada positiva a la qual ens podem agafar és una excusa per a l’optimisme. L’arribada de tests ràpids que ajudin a discernir la gravetat del contagi ha de ser un pas definitiu.

A més, arriba la Setmana Santa i, és clar, les mones de Pasqua. Tot i que no és un producte de primera necessitat, ningú vol estar-se de fer el tradicional regal al seu fillol o fillola. I les pastisseries ho estan aprofitant per enviar-les a domicili i eixugar així part de les seves pèrdues. Però el testimoni dels sabadellencs que han tingut la Covid-19 ens torna a la crua realitat: la superació d’una epidèmia que deixa marcat si no ens la prenem seriosament.

