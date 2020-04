VÍDEO: Personalitats del Vallès demanen quedar-se a casa i respectar el confinament

Publicitat

El Consell Comarcal del Vallès Occidental fa pinya amb la ciutadania i demana mantenir el confinament. Ho fa a través d’un vídeo on compta amb diverses cares conegudes de l’escena cultural i científica de la nostra comarca com ho són el meteoròleg Francesc Mauri, l’humorista Oriol Cruz, el showman Germán Ramírez o el cantant Miki Núñez, entre altres:

En el vídeo es mostres diversos dels entorns naturals del Vallès, com La Mola, però també espais emblemàtics com la Masia Freixa de Terrassa o activitats populars i culturals, com una aixecada de castells.

