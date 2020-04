Publicitat

Són valents, compromesos, professionals, empàtics, generosos i solidaris. Són incansables. Són el pal de paller de la societat en una situació tan greu que molts assimilen a una situació de guerra. Alguns d’ells, com els metges, infermers, auxiliars sanitaris o farmacèutics, directament salven vides. Altres, com el personal de neteja i manteniment d’hospitals, ambulatoris o residències de gent gran, són els que ho fan possible.

I molts altres, amb un paper més discret, com policies i bombers, treballadors de comerços d’alimentació, quioscs o estancs, gestors públics i, sí, també periodistes, són responsables que, malgrat el confinament, ens seguim sentint segurs, protegits, acompanyats i informats. Sovint, l’èpica dels herois no es veu només en les llargues jornades i el risc personal, sinó també en aquells petits detalls que il·luminen de bondat una situació dramàtica. Imaginem una infermera trucant a la família d’una persona gran aïllada a l’UCI perquè puguin parlar. O un dependent d’un comerç d’alimentació que porta les comandes a casa dels veïns que no poden sortir. A tots, GRÀCIES.

