Aquests són els consells de Protecció Civil per generar el màxim benestar possible durant el confinament

Protecció Civil ha recollit en un web les principals recomanacions, consells i bones pràctiques per dur a terme durant el confinament. És informació per minimitzar els efectes negatius que la situació pot tenir per les persones, les seves famílies i les relacions socials.

Recomanacions generals d’autocura

Comprèn la realitat i fes el correcte

Procura sortir el mínim possible al carrer, ja que és la recomanació més segura i eficaç.

Intenta entendre i donar sentit al fet que romandre a casa és el més correcte, és imprescindible.

Aquesta ha de ser una idea constant en el nostre pensament i en les converses amb els qui ens acompanyen a casa.

Ser honestos i complir les recomanacions és ara la nostra principal responsabilitat.

Planifica la nova situació La nostra vida ha canviat notablement.

Modificarem les nostres rutines i, per tant, hem d’organitzar bé el que podem fer, quan ho podem fer i com.

Pensa en activitats per fer sol, si és el cas, o en companyia. No ho deixis a la improvisació.

Pensa en tot allò relacionat que necessitis d’alimentació i altres productes per sortir el mínim de vegades possible.

Procura pensar i escriure totes les idees que se t’ocorrin per estar temps a casa sense sortir.

Organitzar alguna activitat perquè tots n’opinem, en el cas que visquis amb més persones, és una manera que tots ens sentim responsables.

Hem de respectar espais i temps diferenciats, així com necessitats específiques de cadascuna de les persones que viuen en el mateix domicili.

A vegades sol ajudar que escriguem tot això i dibuixem una mena d’horari que ha d’estar visible per a tots i que es pot modificar amb l’acord dels qui compartiu l’experiència. Infoma’t adequadament És imprescindible informar-nos, per descomptat, però fem-ho adequadament. Decideix quines fonts d’informació oficials utilitzaràs i en quins moments del dia les consultaràs. Cal contrastar totes les informacions que ens arribin de xarxes socials amb les fonts oficials: Departament de Salut i Departament d’Interior. Recorda que hi ha un document de FAQs i consulteu el twitter @emergenciescat.

Informa, així mateix, els qui t’acompanyen a casa. Amb prudència i missatges constructius. Evita difondre i escampar rumors.

Cuidem el consum de les xarxes socials. Hi ha nombroses notícies falses i informacions inútils que afermen el temor i ens allunyen de la tranquil·litat. Connecta’t amb els teus Mantinguem-nos connectats amb els nostres familiars, amics, companys de feina i especialment amb els més grans, siguin o no familiars nostres.

Intenta reproduir aquelles activitats que habitualment feies però en xarxa: vermuts, tertúlies, berenars… Per exemple, si organitzes una xocolatada per berenar amb els amics, que sigui real: prepara’t una bona xocolata.

Conversar amb ells sobre com estem afrontant la situació ens ajudarà, evitant, això sí, en la mesura que sigui possible, alimentar pors i inquietuds.

Utilitzem quan sigui possible les videotrucades per facilitar el contacte i aportar tranquil·litat.

Mantenir la calma i la visió que estem fent el correcte ens ajudarà en tot moment. Temps per a coses que t’agradin També podem fer esport a casa. Planifiquem aquesta possibilitat. L’esport redueix els símptomes de depressió i ansietat, millora el funcionament del nostre cervell, activa el nostre cos i augmenta la sensació de benestar.

Podem trobar aplicacions o tutorials per a diferents activitats (cosir, relaxació, manualitats, cuina…) i edats que ens facin sentir millor. Observa’t i observa’ls Evitant l’obsessió , per descomptat, valora l’estat salut en el qual et trobes tu i es troben els altres.

, per descomptat, valora l’estat salut en el qual et trobes tu i es troben els altres. Informa a través dels telèfons habilitats pel Departament de Salut com s’indica si detectes alguna situació que et preocupi.

com s’indica si detectes alguna situació que et preocupi. Hem de donar importància a l’autocura: rebre llum natural 20 minuts al dia, dieta equilibrada, dormir un nombre d’hores adequades i, molt important, no perdre el sentit de l’humor. Teletreball Marca’t un horari: fixa una hora d’inici i de fi de jornada i planifica també les pauses que faràs (per exemple, per esmorzar o per dinar). Si és possible, adapta la teva jornada a les teves necessitats familiars o a les hores en què ets més productiu o productiva.

fixa una hora d’inici i de fi de jornada i planifica també les pauses que faràs (per exemple, per esmorzar o per dinar). Si és possible, adapta la teva jornada a les teves necessitats familiars o a les hores en què ets més productiu o productiva. Cuida’t per treballar: vesteix-te de manera còmoda, cuida la teva higiene i fes pauses per moure’t.

vesteix-te de manera còmoda, cuida la teva higiene i fes pauses per moure’t. Prepara el teu espai de treball: habilita, si és possible, una habitació o una zona aïllada i separada. Procura que la il·luminació, les eines, la taula i la cadira siguin adequades i còmodes.

habilita, si és possible, una habitació o una zona aïllada i separada. Procura que la il·luminació, les eines, la taula i la cadira siguin adequades i còmodes. Organitza’t la feina: fes una planificació setmanal i una de diària, totes dues realistes i amb un marge raonable entre tasques.

Infants

Marca una rutina de tasques, lleure, alimentació i descans sense ser molt exigent.

Fes-los partícips de les responsabilitats i les decisions que es prenen a casa tenint present l’edat del menor.

Observa les seves actituds i conductes i normalitza conductes com ara que es mostrin més demandants d’afecte, que plorin més, més rebequeries, més baralles entre germans, símptomes somàtics (mals de cap o panxa), transgressions de normes bàsiques (llençar objectes, no fer cas), alteracions del son com ara malsons o terrors nocturns. En aquests casos mostra comprensió i afecte.

Proporciona un lloc on poder parlar i escolta amb ATENCIÓ.

Dona’ls espai per sentir-se sols, avorrits o tristos. Les emocions negatives formen part de la situació i s’han de viure.

Per la resta de consells i informació de Protecció covil, podeu entrar en aquest enllaç.

