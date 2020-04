Recomanacions per a la tornada a la feina: mascareta al transport públic, no compartir material i extremar la higiene

Publicitat

Evitar els mitjans de transport col·lectius, portar mascareta per viatjar-hi, mantenir la distància de seguretat en el lloc de treball, no compartir equips i extremar les mesures d’higiene. Aquestes són les principals recomanacions que recull una guia que l’executiu espanyol ha publicat coincidint amb tornada a la feina dels professionals no essencials, la propera setmana. El document també estableix que en cas de compartir cotxe, només ha d’anar-hi una persona per cada fila de seients. A banda, recorda que si un empleat presenta símptomes o té contacte amb infectats, s’ha de quedar a casa. Així mateix, recomana a les persones vulnerables contactar amb el metge perquè acrediti la seva necessitat d’aïllament en cas que sigui necessari.

El document apunta que les tasques, les entrades i les sortides al centre de treball s’han de planificar perquè es puguin mantenir les distàncies de seguretat. Igualment, cal assegurar-la en les zones comunes. Si l’espai de treball no permet mantenir la distància interpersonal en els torns ordinaris, els horaris de treball es procuraran escalonar. En el cas d’empreses o establiments oberts a el públic, cal minimitzar el contacte entre treballadors i clients i per exemple restringir l’aforament.

El personal haurà d’estar proveït dels productes d’higiene necessaris com sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d’un sol ús. A més, l’empresa diàriament haurà de fer tasques d’higienització. En aquests sentit, el text aconsella reforçar les tasques de neteja en totes les estances, amb especial incidència en superfícies. A cada canvi de torn també cal incidir en l’àrea de treball usada per un empleat.

Pel que fa als uniformes de treball o similars, hauran d’embossar-se i traslladar-se fins el punt on es faci la seva rentat habitual. Per reduir el risc de contagi cal fer servir un cicle complet a una temperatura d’entre 60 i 90 graus.

Seguretat Laboral

En l’àmbit de seguretat laboral, s’aconsella realitzar un pla de contingència identificant el risc d’exposició a virus de les diferents activitats i adoptant mesures de protecció en cada cas, així com protocols per a la protecció dels empleats o empleades que manifestin símptomes. Per altra banda, remarca la necessitat de ventilar les instal·lacions de forma diària i durant cinc minuts. Alhora planteja reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització.

Finalment, recomana utilitzar contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal. En cas que un treballador presenti símptomes mentre es trobi en el seu lloc de treball, cal aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d’escombraries ha de ser extreta i col·locada en una segona bossa, amb tancament, per al seu dipòsit a la fracció resta.

