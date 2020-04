Publicitat

El Banc de Sang i Teixits busca donants de plasma que hagin superat la Covid-19, ja que serien útils per ajudar el sistema sanitari. Aquelles persones que ja han superat el virus tenen un plasma ric en anticossos que, per tant, serviria per elaborar estudis clínics.

El donant òptim de plasma convalescent de la Covid-19 és un home d’entre 18 i 65 anys que no hagi estat transfós.

Si teniu interès a respondre a la crida, podeu apuntar-vos-hi en aquest enllaç.

Publicitat