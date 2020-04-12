12/04/20 JUANA TERRÉS MERINO
12/04/20 ROSA MARIA JIMENEZ YAGÜE
12/04/20 DOLORES CLAVERIA CORREDERA
12/04/20 PILAR CERDA GODAYOL
12/04/20 MAURO GARCIA DIEZ
12/04/20 FRANCISCA BLANCH JOVER
12/04/20 MARIA DOLORES DIAZ MORENO
11/04/20 CARMEN PARRA CALERO
11/04/20 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MUÑOZ
11/04/20 EDELMIRO RUBAL MAURIZ
11/04/20 FRANCISCO NAVARRO PÉREZ
11/04/20 FRANCISCO JAVIER CIURÓ BISBAL
11/04/20 JOSÉ UBIA ZAFRA
11/04/20 JUAN CUETO MARQUÉS
11/04/20 JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BUENASMAÑANAS
11/04/20 ANTONIA JIMENEZ SEGURA
11/04/20 MARIA CASTILLO CAMACHO
11/04/20 SABINA GARCÍA SÁNCHEZ
11/04/20 MARIA LORETO PARÉ PLADEVALL
11/04/20 MARTÍN ALASTRUEY FERRER
11/04/20 MERCEDES RIAÑO GAMBÚS
11/04/20 PILAR ESQUERRA NOVEL
11/04/20 RAMONA PATIÑO COLLADOS
11/04/20 ROSA ROVIRA CASAHUGA
11/04/20 MANUEL MERINO DÍAZ
Obituari de Sabadell del 13 d’abril de 2020
12/04/20 JUANA TERRÉS MERINO