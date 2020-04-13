13/04/20 MODESTO OROZ ONECA
13/04/20 ANTONIO GIRALT SILVA
13/04/20 JERONIMA GARCÍA CAPARROS
13/04/20 MARIA DOLORES PELÁEZ ALMOHALLA
13/04/20 JUAN FRANCISCO BORGUÑÓ CASABAYÓ
13/04/20 FÉLIX JOSE PINCAY GONZÁLEZ
13/04/20 LUISA VIÑALS ROCA
13/04/20 SACRAMENTO QUEVEDO LINARES
13/04/20 TOMAS MONTSERRAT TEIXIDO
13/04/20 FIDELA PÉREZ VALERO
12/04/20 ENRIQUE JIMENEZ GARCIA
12/04/20 ENCARNACIÓN MARÍN IBÁÑEZ
12/04/20 DOLORES CLAVERIA CORREDERA
12/04/20 FRANCISCA BLANCH JOVER
12/04/20 CESAREO SANCHEZ ALONSO
12/04/20 JORDI TAULÉ COLL
12/04/20 MANUEL BUSTOS CALVO
12/04/20 YOLANDA ROMAN GONZÁLEZ
12/04/20 MARIA DOLORES DIAZ MORENO
12/04/20 MAURO GARCIA DIEZ
12/04/20 MERCEDES RIBERA TREMOSA
12/04/20 PEDRO CASTRO DELGADO
12/04/20 PILAR CERDA GODAYOL
12/04/20 ROSA MARIA JIMENEZ YAGÜE
12/04/20 SILVIA RUIZ JIMÉNEZ
12/04/20 JUANA TERRÉS MERINO
Obituari de Sabadell del 14 d’abril de 2020
13/04/20 MODESTO OROZ ONECA