“Rebre la trucada del teu jugador favorit és molt gratificant”

Publicitat

No hi ha partits a la Creu Alta ni a cap camp de futbol. Encara que ara la salut és la prioritat, com deia l’exjugador i tècnic argentí Jorge Valdano, ara comentarista, “el futbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes“. El soci fidel del seu club troba a faltar el futbol i sobretot veure el seu equip. Per això el Centre d’Esports Sabadell ha engegat, des que va començar l’estat d’alarma, una iniciativa que serveix per mantenir un lligam amb el teixit social de l’entitat.

A través del Departament d’Atenció al soci es pot fer la gestió d’una petició expressa. Per felicitar un aniversari a través d’un jugador determinat o simplement contactar amb algun aficionat que necessita una atenció especial, com és el cas de persones grans. De fet, el club va començar amb els socis que havien superat els 50 anys de fidelitat. Una de les trucades, per exemple, va ser per l’actual soci número 1 de l’entitat, el Joan Muñoz Sanjaume. “Va ser una sorpresa molt agradable, un detall molt maco i que agraeixo moltíssim”, ens va comentar des de la residència de Les Germanetes on viu. Per cert, ens va confirmar que “aquí estem tots bé i no hi ha hagut cap cas de coronavirus. Estem molt ben atesos”.

Felicitar els aniversaris és la pràctica més habitual. Un exemple ha estat el cas de l’Enrique Martín, amb una sorpresa afegida. Qui li va trucar per felicitar-lo pel seu 67 aniversari va ser el jove jugador Aarón Rey. El motiu? “És un dels seus favorits de l’equip i ell li diu Mi niño quan juga”, ens detalla el seu fill José A. Martín Utrera qui va fer la demanda. “Que li truqués el jugador gallec li va fer una enorme il·lusió. Aquests detalls fan més gran el club, és molt gratificant, i també suposa una motivació en uns moments complicats”, subratlla.

Es tracta d’una família plenament arlequinada, d’aquelles que el sentiment es transmet de pares a fills. “Quan vaig a un desplaçament, el meu pare ja sap que el seient de copilot del cotxe sempre és per a ell”, explica el José. Pertanyen a la penya La Plana i ell també a la penya @rlequinats.com. “Ho trobem a faltar, però toca esperar. No sé si aquesta temporada podrem veure més partits a la Creu Alta perquè la Segona B no és com el futbol professional, la nostra categoria no té el negoci de les televisions. L’afició és molt important”. De moment, el Centre d’Esports manté el contacte amb els aficionats gràcies a la gestió de la vicepresidenta i responsable de l’àrea social, Ana Navés, i treballadors del club com Albert Ramos o Jordi Bransuela que coneixen a la perfecció bona part de la massa social.

Publicitat