VÍDEO: La felicitació d’una família a l’àvia de 93 anys, malalta de coronavirus

Carmen Vargas acaba de complir 93 anys, concretament dissabte, 11 d’abril. Ho ha fet, però, lluny de la família. “El dissabte dia 4 d’abril, ens van donar una mala notícia, la mare havia donat positiu per coronavirus”, explica Dori Ortiz, una de les seves cinc filles.

La dona pateix un tercer grau de dependència, i aquest aniversari l’ha viscut a la residència Sabadell Gent Gran, on s’han aïllat els positius, de manera vertical tal com diu el protocol Covid-19 de la Comissió d’infeccioses de la Corporació Sanitària Parc Taulí. “Els van donar material de protecció, EPIs, assessorament per part dels pneumòlegs i el que és més remarcable d’aquest centre, la qualitat humana de tot el personal que hi treballa”, destaca Ortiz.

La família ha volgut compartir el moment en què van poder felicitar l’àvia, a la vegada que volen enviar un missatge d’agraïment a la direcció i els treballadors de la residència pel tracte que estan rebent en aquests moments tan difícils.

