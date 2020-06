Lifecole: una aplicació per aprendre a distància en l’era post-Covid i amb segell sabadellenc

El confinament forçat per l’estat d’alarma ha demostrat que des de casa es pot seguir duent a terme algunes de les activitats que en condicions ordinàries faríem en aules, sales d’estudi i fins i tot gimnasos. Professionals de diversos sectors s’han espavilat per abocar-se a la xarxa i seguir oferint els seus serveis, amb el doble objectiu d’evitar una caiguda dels seus ingressos temporals i evitar que els seus alumnes o clients s’esborrin de manera definitiva.

En aquest context, un grup d’emprenedors, dos dels quals sabadellencs, han buscat la manera de canalitzar oferta i demanda, donat que l’opció de seguir fent aquestes classes des de casa ha vingut per quedar-se. Es tracta d’Èric González, Charles Elías i Jesús Monleón, que han llançat el portal Lifecole on agrupen diverses opcions de cursos per a fer des de casa.

“La idea era crear un portal marketplace on poder oferir una educació diferent i divertida a la vegada que de qualitat, sobretot perquè pensem que els nens tenen dret a poder accedir a una bona formació”, explica González. Parteixen del punt que a l’Estat espanyol el model d’escola, apunten, es basa en les assignatures que es valoren a la Selectivitat, sense aprofundir en les aspiracions o els gustos que podrien tenir els menuts. “Volem oferir repàs escolar o preparació per a la Selectivitat, sí, però on veiem que hi ha un potencial és a la part lúdicoformativa, perquè les famílies volen oferir aquest tipus d’experiència als nens”, apunta.

Amb tot, saben que les activitats extraescolars tendeixen a ser cares, i que a més poden comportar problemes pel que fa a la logística familiar, per la qual cosa la proximitat entre el lloc on es fa l’activitat i la llar és un valor afegit. “Per això, i sobretot en el moment que ens ha tocat viure, veiem que la tecnologia hi té molt a dir”, afegeix González.

És per això que s’hi ofereixen cursos online curts, adreçats a nens i joves de 3 a 18 anys, a partir dels 15 euros i molt transversals, que es realitzen en directe per part de professors i acadèmies de diferents punts de l’Estat. “Hem buscat professors que són bons en les seves feines, referents en el seu àmbit, els contactem i els expliquem el projecte, també amb les acadèmies de barri, que basen el seu model de negoci en l’àmbit presencial, i en molts casos han vist que poden disposar d’una plataforma en línia per tenir exposició més enllà del seu barri”, detalla González.

En el seu catàleg s’hi ofereixen classes de dansa, gimnàstica rítmica, programació d’un vídeojoc senzill, robòtica, tallers de realitat virtual, o de música, per aprendre a tocar la guitarra o l’ukelele, o arts marcials com el mugendo, entre altres. A més, en tractar-se de cursos curts, permet veure on hi pot tenir més interès el nen i provar-ne d’altres, si cal.

